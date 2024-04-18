طلب إحاطة حول تدخل وزارة التموين لضبط أسعار الرغيف السياحي

تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تدخل الوزارة لضبط أسعار الرغيف السياحي.

وأوضحت الجزار، أن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية وأنها ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم فأصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي، ما يؤدي إلى بلبلة وفوضي نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز، مضيفة أنه بالرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض.

وبناءً عليه طالبت الجزار أن تقوم الوزارة بإلزام كل مخبز بوضع تسعير للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز تصب في صالح المستهلك وتمنع استغلال المستهلكين، كما طالبت بالرقابة الصارمة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار علي المخابز وأوزان الرغيف والتدخل باجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز.

كما طالبت النائبة كذلك باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الاحاطة في اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند إنخفاض سعر الدقيق.