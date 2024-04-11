الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل "اقتصادية النواب": القطاع الخاص حجر الزاوية فى دعم الاقتصاد الوطنى

نيفين الطاهري
نيفين الطاهري

أكدت النائبة نيڤين الطاهري، وكيلة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة لتوسيع ملكية القطاع الخاص وفقًا لخطاب رئيس الوزراء في المؤتمر الإقتصادي الأخير، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة ملكية القطاع الخاص من ٣٥٪؜ إلى ٦٥٪؜ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأضافت "الطاهري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب على القطاع الخاص ألا يظل في منافسة مع الدولة، بل يجب أن يتم العمل على تعزيز دوره ودعمه.

وتطرقت "الطاهري" أيضًا إلى التغيرات في دور الجهات الحكومية، موضحة أنه على الرغم من أن هذه الجهات كانت تلعب دورًا أكبر في الماضي، فإن الوقت قد حان لتقليص دورها في بعض المجالات،  مع الحفاظ على وجودها في قطاعات حيوية أخرى لضمان المنافسة العادلة والفعالة.

توفير فرص العمل 

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، وأنه يمكن أن يكون القطاع الأكبر لتوظيف الخريجين الجدد،  حيث يبلغ عدد خريجي الجامعات في مصر حوالي ٨٠٠ ألف خريج سنويًا، مما يجعل القطاع الخاص حجر الزاوية في توظيف هؤلاء الخريجين ودعم الاقتصاد الوطني.

القطاع الخاص فرص العمل نيفين الطاهري مجلس النواب اللجنة الاقتصادية

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