وكيل سياحة النواب يطالب بزيادة عدد الفنادق لاستقطاب مزيد من السياح

أكد أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية دور القطاع الخاص في السياحة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية التي تقع تحت مظلة السياحة يقوم بها القطاع الخاص في معظمها، وذلك بنسبة ٨٠٪؜ بحد أدنى؜.

ووصف النائب الطيبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الاستثمارات السياحية بأنها استثمارات طويلة الأجل، وذات أهمية تعود على المستثمر بشكل جيد، مطالبًا بتوفير المزيد من الاستثمارات في جميع الأنشطة التي تقع تحت مظلة السياح بشكل عام وفي القطاع الفندقي بشكل خاص، نظرًا لوجود نقص في عدد الفنادق والغرف المتاحة، مما لا يسمح باستقبال العدد المستهدف من السياح في السنوات المقبلة.

وأوضح وكيل سياحة النواب أن الإقبال المتزايد للسياح والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، بالإضافة إلى التزام الزائرين بالتدفق المستمر والتعديل الدوري للأسعار، سيعزز من تدفق العملات الأجنبية إلى خزينة الدولة من خلال قطاع السياحة.