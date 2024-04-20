السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

إسكان النواب: تصدير العقارات المصرية الحل لتحسين دخل الدولة من العملة الصعبة

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود

أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية استكشاف الدولة لمصادر جديدة للعملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، من أجل العمل على تحسين الإيرادات داخل الدولة، مشيرًا إلى أن تصدير العقارات المصرية للخارج يُعد واحدًا من أبرز الحلول، إلى جانب تشجيع السياحة والتصدير والتصنيع. 

تيسيرات فى منح الإقامة والجنسية للأجانب

وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه خلال الأزمة الروسية - الأوكرانية السابقة، نجحت دبي في جذب الآلاف من مليارات الدولارات عبر توفير تسهيلات وتشجيع الروس والأوكرانيين على الإقامة بها، مؤكدًا أن الدولة المصرية في الفترة الحالية تبذل جهودًا لتقديم تيسيرات في منح الإقامة والجنسية للأجانب الراغبين في الشراء بمصر.

txt

اقتراح برلماني بشأن تصدير العقارات المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبي

txt

3 مليارات دولار من تصدير العقارات.. خطة حكومية جديدة لحل أزمة العملة الصعبة

زيادة المعارض العقارية المصرية فى الخارج 

‎وطالب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة عدد المعارض العقارية المصرية في الخارج لتعزيز صناعة العقار وتوطيدها، موضحا أن عندما تكون المعارض تحت رعاية وزارة الإسكان أو الدولة المصرية، ستوفر الثقة للمصريين والأجانب بالخارج للإقبال على شراء العقارات في مصر.

جلسة النواب غدًا

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته غدا الأحد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، قبل العودة لاستئناف باقي جلساته يومى الإثنين والثلاثاء بمقره الحالي بالتحرير.

ويناقش المجلس غدا الأحد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.

النائب أمين مسعود لجنة الإسكان مجلس النواب الإيرادات السياحة المعارض العقارية تصدير العقارات تصدير العقارات المصرية

مواد متعلقة

"دفاع النواب": العالم سيشهد موقف مصر فى مواجهة الأزمة المحتملة برفح الفلسطينية

وكيل "اقتصادية النواب": القطاع الخاص حجر الزاوية فى دعم الاقتصاد الوطنى

وكيل سياحة النواب يطالب بزيادة عدد الفنادق لاستقطاب مزيد من السياح

وكيل "خطة النواب": الأرقام فى الموازنة العامة الجديدة "مبشرة"

رئيس "زراعة النواب": استقرار العملة يؤدى لتخفيض تكاليف إنتاج الدواجن والبيض

برلمانية تشيد برسائل الرئيس خلال احتفالية تكريم المرأة: نعيش عصرنا الذهبي

برلمانية تطالب بتسهيل الإجراءات الأكاديمية للطلاب المصريين بالخارج

وكيل "خطة النواب": إجراءات البنك المركزى قضت على السوق الموازية للدولار

الأكثر قراءة

عاجل| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

زيارة رئيس الوزراء مصنع بيراميدز ببورسعيد.. خطوة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع الإطارات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

دموع فى قاعة المحكمة.. جريمة بشعة تهز قرية كحك بحرى

عاجل| إصابة 16 مواطنًا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة- الفيوم" (أسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين