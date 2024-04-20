إسكان النواب: تصدير العقارات المصرية الحل لتحسين دخل الدولة من العملة الصعبة

أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية استكشاف الدولة لمصادر جديدة للعملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، من أجل العمل على تحسين الإيرادات داخل الدولة، مشيرًا إلى أن تصدير العقارات المصرية للخارج يُعد واحدًا من أبرز الحلول، إلى جانب تشجيع السياحة والتصدير والتصنيع.

تيسيرات فى منح الإقامة والجنسية للأجانب

وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه خلال الأزمة الروسية - الأوكرانية السابقة، نجحت دبي في جذب الآلاف من مليارات الدولارات عبر توفير تسهيلات وتشجيع الروس والأوكرانيين على الإقامة بها، مؤكدًا أن الدولة المصرية في الفترة الحالية تبذل جهودًا لتقديم تيسيرات في منح الإقامة والجنسية للأجانب الراغبين في الشراء بمصر.

زيادة المعارض العقارية المصرية فى الخارج

‎وطالب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة عدد المعارض العقارية المصرية في الخارج لتعزيز صناعة العقار وتوطيدها، موضحا أن عندما تكون المعارض تحت رعاية وزارة الإسكان أو الدولة المصرية، ستوفر الثقة للمصريين والأجانب بالخارج للإقبال على شراء العقارات في مصر.

جلسة النواب غدًا

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته غدا الأحد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، قبل العودة لاستئناف باقي جلساته يومى الإثنين والثلاثاء بمقره الحالي بالتحرير.

ويناقش المجلس غدا الأحد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.