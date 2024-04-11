الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشابي ألونسو يكشف سبب رفضه تدريب ليفربول وبايرن ميونخ

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، سبب رفضه تدريب فريق ليفربول وخلافة يورجن كلوب.

وكان الألماني يورجن كلوب قد أعلن رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

في حين أعلن تشابي ألونسو خلال الأيام القليلة الماضية، استمراره في منصبه كمدرب لفريق باير ليفركوزن في الموسم المقبل 2024 - 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه ناديي ليفربول وبايرن ميونخ، رغبتهما بالتعاقد مع تشابي، لخلافة يورجن كلوب وتوماس توخيل.

تشابي يكشف سبب رفضه تدريب ليفربول وبايرن ميونخ

ونشرت شبكة "TNT Sports"، تصريحات تشابي ألونسو، الذي قال "كانت هناك العديد من الأسباب، خاصة بعد موسم كامل من العمل الجيد".

وأضاف:"نحن نجهز فريق قوي، ونبني روحًا عظيمة هنا، ونسعى لمواصلة الأداء الجيد"، متابعًا: "لم يكن الوقت مناسبًا للرحيل عن الدوري الألماني، لهذا أنا ملتزم بعقدي مع النادي".

وتابع:"أشعر بالسعادة هنا، أستمتع بما أفعله مع باير ليفركوزن، لقد قدمنا موسمًا رائعًا، وحاولنا تكوين فريق جيد منذ البداية ونجحنا في ذلك".

وأضاف:"اتخذنا قرارات صحيحة، وتمكنا من التطور وتقديم أفضل ما لدينا، ونجحنا في خلق عقلية جديدة تؤمن بالفوز وأسلوب خاص لنا في المباريات"، لافتًا: إلى أنه "لم يكن الأمر سهلًا في البداية، ولكن متأكد أن لدينا فرص جيدة للفوز في البطولات التي نتنافس عليها هذا الموسم".

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باير ليفركوزن يتصدر ترتيب الدوري الألماني

ويُقدم تشابي ألونسو أداءً مميزًا مع باير ليفركوزن، مُحققًا نتائج إيجابية وبات قريبًا من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان المركز الثاني هو أعلى إنجاز حققه 5 مرات.

ويتصدر فريق باير ليفركوزن حاليًا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 76 نقطة، بعد خوض 28 جولة حتى الآن.

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