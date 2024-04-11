فودين وجريزمان يتنافسان على جائزة الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسدل الستار على منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وانتهت مباريات اليوم الأول، بالتعادل الإيجابي بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو". لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكذلك تعادل أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-2، على ملعب "الإمارات". لمطالعة التفاصيل من هنا.

أما اليوم الثاني، فقد شهد فوز برشلونة الإسباني بشق الأنفس على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-2، وذلك على ملعب "حديقة الأمراء". لمطالعة التفاصيل من هنا.

كما تغلّب أتلتيكو مدريد الإسباني على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو". لمطالعة التفاصيل من هنا.

اللاعبون المرشحون لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

وجاءت قائمة اللاعبين المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

1- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي): وذلك بعدما سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد، كما بلغت دقة تمريراته 88%.

2- النرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال): وذلك بعدما بلغت دقة تمريراته 88% أمام بايرن ميونخ.

3- الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): بعدما صنع هدف فريقه الثاني في مرمى بروسيا دورتموند.

4- البرازيلي رافينيا (برشلونة): بعدما سجل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

- مباراة بروسيا دورتموند الألماني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني: يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

- مباراة برشلونة الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي: يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل، على ملعب "مونتجويك".

- مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني: يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، على ملعب "الاتحاد".

- مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد أرسنال الإنجليزي: يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، على ملعب "أليانز أرينا".