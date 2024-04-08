الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صيد العقارب حلقة 29..مواجهة نارية بين محمد نجاتى وأحمد ماهر ورياض الخولى

صيد العقارب
صيد العقارب

اشتعلت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحدثت مواجهة نارية بين كل من حسن ضرغام "أحمد ماهر" وإسماعيل الغول "رياض الخولي" وشريف "محمد نجاتي".

 

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 29

 

وانكشف سر شريف "محمد نجاتي" عن والدته، وهو شهادة الثنائي "ضرغام والغول" زورًا على عقد زواجها العرفي، ما تسبب في جلدها، واتوصمت بالعار أمام البلد بحملها دون زواج، ما دفعها للهروب مع زوجها الحالي.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. غادة عبدالرازق تحاول إلهاء شريف لصالح زوجها

مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ29.. سيمون تزور بركة عائلة ضرغام فى المستشفى

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. ياسين الغول يستولي على كل بيانات شركة محمد نجاتي

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. سيمون تتبني طفلًا يتيميًا

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. المقدم حسام يغازل ميار الغيطى داخل فيلا والدتها

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض صيد العقارب في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم، هم كل من:

 

 أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

 محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

سيمون في دور سماسم

منال سلامة

مجدي بدر محامي

 محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم واسمه مصطفي

 محمد علاء جاميكا في دور ياسين

 عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

صيد العقارب مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة والعشرون من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الثامنة والعشرون صيد العقارب الحلقة 28 الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض صيد العقارب لغادة عبدالرازق

مفاجآت "صيد العقارب": معسكر مغلق لصناع المسلسل للانتهاء من تصويره

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024| جمال يوسف: شخصيتي في "صيد العقارب"محورية

مسلسلات رمضان 2024| أحداثه غامضة.. قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال صيد العقارب لـ"غادة عبدالرازق "

قبل صيد العقارب.. مسلسلات حققت نجاح غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

نتنياهو يعلن تحديد موعد غزو رفح

نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يعلق على حريق الصيادلة

تشكيل الأهلى لمواجهة إنبى فى بطولة دورى نايل.. تغييرات بالجملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح