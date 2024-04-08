صيد العقارب حلقة 29..مواجهة نارية بين محمد نجاتى وأحمد ماهر ورياض الخولى

اشتعلت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحدثت مواجهة نارية بين كل من حسن ضرغام "أحمد ماهر" وإسماعيل الغول "رياض الخولي" وشريف "محمد نجاتي".

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 29

وانكشف سر شريف "محمد نجاتي" عن والدته، وهو شهادة الثنائي "ضرغام والغول" زورًا على عقد زواجها العرفي، ما تسبب في جلدها، واتوصمت بالعار أمام البلد بحملها دون زواج، ما دفعها للهروب مع زوجها الحالي.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض صيد العقارب في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم، هم كل من:

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

سيمون في دور سماسم

منال سلامة

مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم واسمه مصطفي

محمد علاء جاميكا في دور ياسين

عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.