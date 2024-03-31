مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة عبدالرازق تحاول طمأنة أبناء شقيقها

تشهد الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مصيرية، سيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلة ضرغام عقب حبس منال سلامة زوجة علي ضرغام على ذمة تهمة الشروع في قتل رياض الخولي، حيث تواجدت غادة عبدالرازق بصحبة أبناء شقيقها علي ضرغام، ووالدها الفنان أحمد ماهر " حسن ضرغام"

مسلسل صيد العقارب

وفي المسلسل الرمضاني، طلبت غادة عبدالرازق من أبناء شقيقها بعدم الخوف أو القلق وقالت إنها لن تترك أمهم حتى لو دخلت مكانها السجن.

وأشاد الفنان أحمد ماهر بما قامت به منال سلامة "عفاف" زوجة ابنه علي ضرغام وقال “هى فعلت ما لم نستطع أن نفعله، ويجب أن نرد لها الجميل قائلاً: ”إن عفاف لو سجنت ساعة واحدة سجن فيما فعلت، غذا سنكون تركنا ابننا الغالي علي في موته".

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم “صيد العقارب” كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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