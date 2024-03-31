الأحد 31 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. محامي ألـ ضرغام يقترح التفاوض مع "الغول" منعا لحبس منال سلامة

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة21

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مصيرية، حيث أصيبت غادة عبدالرازق بالجنون عقب قرار النيابة بحبس منال سلامة زوجة شقيقها علي المقتول، 4 أيام على ذمة التحقيقات في طعنها رياض الخولي "إسماعيل الغول"، وطلبت من المحامي إخراجها والتصرف في الأمر وفعل ما يمكن فعله في قصة حبسها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، المحامي رد على غادة عبدالرازق بأن موقف منال سلامة صعب جدا، وأن موقفها في القضية صعب لأنها تواجه تهمة الشروع في القتل، واقترح عليها أن يتم التفاوض مع إسماعيل الغول للتنازل عن القضة وهذا هو الحل الوحيد. 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. زوجة علي ضرغام تفسد مخطط غادة عبدالرازق للثأر من الغول

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. النيابة تأمر بحبس منال سلامة 4 أيام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة عبدالرازق تصور لحظة طعن إسماعيل الغول على يد زوجة شقيقها

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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