الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. "شوقي" يطمع في شركة حسن ضرغام

جزء من الاحداث
جزء من الاحداث

بعدما دخل أحمد ماهر المستشفى الذي يقوم بدور "حسن ضرغام" في أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب، طمع زوج ابنته "شوقي" في ممتلكاته وبدأ يخطط للاستيلاء عليها، حيث أخبرها وهو في المستشفى قائلا: أنا شايف ان قعدتي دي ملهاش لازمة وأنا كلمت علي عشان يجيلك وانا هطلع الشركة أبص عليها.. مش هينفع نسيب شركتنا وأكل عيشنا كدة، لتقول له في تعجب: اللي تشوفه يا شوقي، فينهي حديثه قبل أن يغادر: أنا معاكم ع التليفون لو احتجتم اي حاجة.

 

موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبد الرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل،  مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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