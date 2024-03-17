مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 6 على الحياة

زاد البحث عن ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 6 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يعتبر واحدًا من المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال موسم رمضان 2024، ويهدف إلى تحقيق أهداف تربوية وتثقيفية عبر مزج العناصر الترفيهية بالمحتوى الديني والأخلاقي.

ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 6

جاء ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 6 بعثور حبيبة أخيرًا على شقيقها سيف عن طريق رؤيته بالساعة الرقمية، بعد أن نجحوا في الحصول عليها من الفيروس غلباوي، وشرح الشيخ صلاح إمام المسجد أهمية النظافة عند دخول المسجد، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وبدأ الأبطال استكمال رحلة البحث عن الرموز ليستعيد التطبيق عمله.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

شخصيات مسلسل سر المسجد

ويمثل الشخصيات من خلال سر المسجد والذي يدور أحداثه في رحلة شيقة داخل عالم المسجد، حيث تتمحور حول شخصيات رئيسية هامة مثل سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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