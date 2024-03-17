الأحد 17 مارس 2024
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مصر

بعد القبض على العصابة.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 7

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 7 .. محور تساؤل للملايين من أولياء أمور الأطفال حاليا وذلك حيث يعد من مسلسلات الأطفال التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة يوميا لما فيه من أثارة وتشويق.

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 7

جاء موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 7 عبر شاشة القناة الأولى المصرية اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عقب صلاة المغرب على القناة الفضائية الأولى، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نور والكوكب السعيد 

تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نور والكوكب السعيد حول مغامرة جديدة يخوضها أبطالنا لمواجهة خطر الصيد الجائر. ينطلق نور، ورامي، وفاطمة، وفرحة في رحلة مليئة بالمخاطر للبحث عن زهرة، أخته نور، التي اختطفها أحد أفراد عصابة صيد الحيوانات حيث يواجه الأبطال خلال رحلتهم تحديات جمة، حيث يتعين عليهم التسلل إلى مخبأ العصابة في قلب الجبل، والتصدي لأنشطتهم غير القانونية.

بعد رحلة شاقة، يعثر نور وأصدقاؤه على زهرة مختبئة داخل أحد ممرات الجبل تُظهر زهرة شجاعة وذكاءً، حيث تتمكن من تحرير نفسها بمساعدة خرطوم الفيل، مما يُساعد في إلقاء القبض على أفراد العصابة تصل قوات الشرطة في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف، وتحرير الحيوانات المختطفة من قبل العصابة.

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قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

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أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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