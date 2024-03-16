مسلسلات رمضان 2024.. سر المسجد يستعرض قصة الحسن والحسين

زاد البحث عن ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 5 والذي تصدر التريند من عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٤، حيث تخاطب مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كافة الفئات العمرية من بينها الأطفال وذلك من خلال مسلسل الأنيميشن سر المسجد، الذي يسلط الضوء على قصة أحمد بن طولون، ويتناول المسلسل قيم الدين والتربية السليمة للأطفال، كما يقدم حلولًا لمشكلات تربوية مثل التنمر والسرقة.

ملخص أحداث الحلقة 5 من مسلسل سر المسجد

في الحلقة الخامسة من مسلسل سر المسجد، تركز الأحداث على محاولات الشخصية الشريرة، الفيروس غلباوي، للاستيلاء على الساعة الرقمية التي يمتلكها سيف، يقوم الفيروس بتناول موضوع الساعة لصالح التاجر، بهدف الحصول على الرمز الخاص بها وإعادته للمسجد.

في سياق موازٍ، يلقي شيخ المسجد، صلاح، الضوء على أهمية الوضوء الصحيح لسيف، مستعرضًا قصة الحسن والحسين عليهما السلام، عندما حاولا تعليم رجل مسلم كيفية أداء الوضوء بشكل صحيح.

من ناحية أخرى، تظهر شروق وهي تسعى للتغلب على الفيروس غلباوي، في محاولة لإعادة النشاط للفيروس وإحباط مخططه.

مسلسلات رمضان 2024… قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

مسلسلات رمضان 2024…مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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