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محمد الباز

الثقافة

الأحد.. حفل "ليالى رمضان" لذوى الهمم على المسرح الصغير بالأوبرا

ليالي رمضان
ليالي رمضان

تنظم جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع إدارة التمكين الثقافى التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة  العامة لقصور الثقافة، حفلًا فنيًا بعنوان "ليالى رمضان"، في التاسعة من مساء يوم الأحد ١٧ مارس الجارى على المسرح الصغير بدار الأوبرا. 

وعن الحفل، قالت الدكتورة هادية صابر رئيس جمعية البلد اليوم: إننا نحتفل معًا بروحانية وجمال هذا الشهر الكريم، من خلال ليلة مليئة بالموسيقى والابتهالات والإنشاد الديني، إلى جانب أشهر أغاني كبار نجوم الطرب الذين تغنوا بروحانيات شهر رمضان الكريم.

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وأضافت الدكتور هادية صابر أن فقرات الحفل يشدو بها مجموعة من أبناء الجمعية من ذوى الهمم؛ بهدف دمجهم فى المجتمع والتعبير عن ذاتهم من خلال فن راقٍ مشرف، والتأكيد على دورهم الهام فى المجتمع ومشاركتهم فى مختلف مناحي الحياة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ووجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فبدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، ومرت بعدة مراحل هي:

- في عام 1945م صدر قرار عبدالرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير، وتغير اسمها سنة 1965 إلى الثقافة الجماهيرية، وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة".

جمعية البلد الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالى رمضان دار الأوبرا المصرية الدكتور هادية صابر

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