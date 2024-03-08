مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "بيت الرفاعي"

ينطلق مسلسل بيت الرفاعي للنجم امير كرارة وعدد من النجوم الكبار في اول ايام شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعدما تم عرض البرومو الدعائي والبوسترات الخاصة بالعمل، استعداد للعرض الرمضاني.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

من المقرر طرح المسلسل على قنوات ومنصات الشركة التحدة، وذلك في أو يوم رمضان 2024، الموافق 11 مارس.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

ينتظر الكثير من محبي النجمان أمير كرارة وأحمد رزق، مشاهدة العمل الجديد لهما، وهو مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، حيث من المقرر أن يُعرض المسلسل علي قنوات ON وON Drama، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 فتدور عن بيت الرفاعي وهو بيت المعلم محمود الرفاعى، وهو الرجل الثري والمعروف بالخير والحب من جميع أهالي نزلة السمان ولكنه في حقيقة الأمر يعمل كتاجر آثار، ومن ثم تدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

ومع وفاة كبير العائلة تتصاعد حدة الصراع، حيث يسعى الفنان أحمد رزق من خلال الأحداث لأن يكون هو الكبير، في الوقت الذي قد يصل فيه أمير كرارة إلى الجلوس على هذا المقعد بعد وفاة المعلم محمود الرفاعي، وهوما يشعل الأحداث بين الجميع، ويزيد من الأمر سوءًا.

كما تؤدي الفنانة ميرنا جميل دور كوافيرة تقع في هذا الصراع، كما تجسد الفنانة ملك قورة دور جديد فيي المسلسل، ويكون أحمد رزق متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك عدد كبير من الفنانين من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.