الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل “إمبراطورية م” للنجم خالد النبوي والفنانة حلا شيحة، وهو العمل المنتظر أن ينتهي مخرجه محمد سلامة من تصويره خلال الايام القليلة المقبلة مع أول أيام شهر رمضان .

وكثف سلامة ساعات التصوير خلال الاياام الماضية، لينتهي مع الأسبوع الأول من رمضان من كافة أعمال المونتاج الخاصة بالعمل .

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم يوم الإثنين المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، وتعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

وأعلنت قناة DMC، DMc drama عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024 بطولة خالد النبوي، بشكل حصري، ومنصة "واتش إت" الإلكترونية.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالإنسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية.


أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، مايان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، نورهان منصور، عمر زهران، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، يارا عزمي، محمود فايز، أحمد عنان، عمر حسن.

 

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