الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تموين الإسكندرية يضبط 125 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة المخابز البلدية.

قامت إدارة تموين برج العرب التابعة لمديرة  التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بحملة تموينية على مخابز الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بدائرة الإدارة وذلك لحيازته وتجميعه 125 بطاقة تموينية ذكية بغرض الضرب الوهمي والتربح من فارق الدعم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

كانت قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 38 بطاقة تموينيه خاصة بالمواطنين داخل مخبز بلدي مدعم تستخدم في الاستيلاء علي أموال الدعم بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء علي أموال الدعم بدون وجه حق.
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بمناطق وسط وقيام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بتجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين بقصد ضربها علي الماكينة للاستيلاء على اموال الدعم دون إنتاج خبز فعلى يقابلها، بقصد التربح منها بدون وجه حق.
علي الفور القي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 38 بطاقة تموينية داخل  المخبز، بهدف التربح من الاستيلاء على أموال الدعم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 50 بطاقة تموينيه خاصة بالمواطنين عثر عليها داخل مخبز بلدي تستخدم في الاستيلاء علي أموال الدعم بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المخبز علي ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء علي أموال الدعم بدون وجه حق.
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مخبز بلدي بمنطقة المنتزة، بتجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين بقصد ضربها علي الماكينة للاستيلاء على اموال الدعم دون إنتاج خبز فعلى يقابلها، من وبتفتيشه عثر علي 50 بطاقة تموينية بقصد الضرب الوهمي والربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما أسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية لبعض المخابز المخالفة بنطاق الإدارة، شملت 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، ومحضر عدم وجود لوحة البيانات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، تم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

تموين الإسكندرية تموينية مخبز بلدي برج العرب للأجهزة الرقابية التجارة الداخلية

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