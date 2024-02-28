الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"راعي مصر" تطلق مبادرة "فرح قلبي" بالأقصر وقنا وأسوان

جانب من المشاركون
جانب من المشاركون في المعرض

أطلقت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة “فرح قلبي” في محافظات الأقصر وقنا وأسوان وذلك بمشاركة المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء راعي مصر ومسؤولي المؤسسة وعدد كبير من المتطوعين. 

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ونظمت المؤسسة، معرض توزيع ملابس وسلع غذائية على الأطفال  في هذه المحافظات حيث استفاد من هذا المعرض  400 طفل من أبناء الأسر الأكثر احتياجًا  وعلى هامش المعرض تم تنظيم كرنفال (فرح قلبي) الذي تضمن أنشطة ترفيهية وفقرات فنية حيث تفاعل الأطفال مع هذه الأنشطة وسط حالة من الفرحة  بينهم.

 

وفي إطار حرص المؤسسة على توجيه الخدمة لمستحقيها قامت المؤسسة بزيارات ميدانية في هذه المحافظات لإجراء بحث ميداني ودراسة الحالات التي تستحق الدعم من الأسر الفقيرة.

 

مؤسسة راعي مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأسر الأولى بالرعاية وأطفالهم محافظات الأقصر وقنا وأسوان

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