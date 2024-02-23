الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قيادى بـ"حماة الوطن" يشيد بصفقة الاستثمار فى رأس الحكمة

المهندس محمد الجمال
المهندس محمد الجمال

أشاد المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، بالجهود التي تبذلها الحكومة في دعم الاقتصاد المصري لجذب موارد من النقد الأجنبي واستقطاب رءوس أموال أجنبية وعربية للعمل في مصر.

وأكد المهندس محمد الجمال أن صفقة الاستثمار المباشر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى للاستثمار في مدينة رأس الحكمة في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خطوة مهمة.

وأشار الجمال إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى وضع خطط دقيقة تستهدف منها توفير أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية من العملة الصعبة تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين البيئة الاقتصادية لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأكد أن مناخ مصر الاستثماري جاذب الآن من خلال البنية التحتية القوية التي وضعتها الدولة في السنوات الاخيرة من طرق وكباري وصرف صحي ومياه يفتح الفرص أمام استقطاب استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، منها  فرص الاستثمار الزراعي في ظل مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي ومشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أن القيادة السياسية كانت حريصة بإقامة المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروعات إعادة تحلية المياه ومشروع تبطين الترع ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي.

ودعا الجمال إلى ضرورة وضع خريطة للاستثمار الزراعي والفرص المتاحة في مصر بهذا المجال والترويج لها دوليا من خلال مجتمع الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والجهات الحكومية المنوطة بذلك، مع تقديم تسهيلات في تملك الأراضي تجذب مزيدا من الاستثمارت الأجنبية.

حزب حماة الوطن الاقتصاد المصرى النقد الأجنبي رأس الحكمة كيانات كبرى

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