الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"العربي الناصري" يحيي الذكرى 66 للوحدة المصرية السورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أحيا الحزب العربي الديموقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، الذكرى السادسة والستون للوحدة المصرية السورية في قاعة المنتدى الثقافي المصري.

وتحدث الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديموقراطي الناصري، عن تجربة الوحدة كما تحدث عن مرارة الانفصال وتبعاته والدور الذي لعبته قوى الاستعمار والرجعية والقوى الإقليمية، كما تعهد بأن الوحدة العربية الكبرى هي هدف الحزب الأسمى وأننا علي الطريق سائرون وأن الحزب يفتح ذراعيه لكل الناصريين والقوميين من أجل تحقيق هذا الهدف خاصة وأن الأمة العربية تمتلك كل مقومات الوحدة من وحدة الجنس واللغة والدين والتاريخ والأرض.

 

وشرح الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، تجربة الوحدة المصرية السورية ظروفها وملابساتها وأسبابها وموقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر منها وموقف القوى الإقليمية والعربية منها والنتائج المترتبة  عليها والدروس والعبر المستوحاة من التجربة، مؤكدًا أن مستقبل العرب مرتبط بوحدتهم وأنه لا مستقبل لهم في ظل التجزئة  خاصة وأن العرب هم الأمة الوحيدة الكبرى على وجه الأرض التي تمتلك كل مقومات الوحدة.

جاءت الاحتفالية وسط حضور رئيس حزب مصر 2000، والأمين العام لحزب الخضر، وحسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن الضيوف حضر كل من رامي نجيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بكرة لينا".

                                           

واختتمت الفعالية بكلمة ختامية ألقاها رئيس الحزب العربي الديموقراطي الناصري الدكتور محمد أبو العلا توجه فيها بالشكر للحضور، كما أكد فيها أن الحزب قيادة وأعضاء داعمين بكل قوة للدولة المصرية وقيادتها الحكيمة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العربي الناصري الرئيس السيسي لوحدة المصرية السورية الوحدة العربية الأمة العربية

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