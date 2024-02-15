الخميس 15 فبراير 2024
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سياسي

العربي الناصري: تحديد سعر توريد محصول القطن دعم جديد للفلاح المصري

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا

‏أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري بقرار الحكومة المتمثل في تحديد سعر ضمان لتوريد القطن 10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 لطويل التيلة.

وقال “أبو العلا” في تصريحات له، إن إعلان الحكومة المتمثل في تحديد سعر ضمان توريد القطن 10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 لطويل التيلة يدعم الفلاح المصري ويزيد من التنافسية.

وشدد علي أهمية الفلاح المصري، مضيفا أن الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الفلاحين من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل “2024 - 2025” بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

الدكتور محمد أبو العلا حزب العربي الناصري توريد القطن الفلاح المصري مجلس الوزراء

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