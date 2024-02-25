مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معًا من أجل المصلحة الفضلى للطفل

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأطفال في قارة إفريقيا يواجهون التحديات المتزايدة الناتجة عن العديد من القضايا، وعلى رأسها تغيير المناخ، والنزاعات المسلحة، والاتجار بالبشر، جاء ذلك خلال ترؤسها مجموعة العمل المعنية بحقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت خطاب علينا أن نتكاتف معًا من أجل المصلحة الفضلى للطفل وخاصة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للطفل وبروتوكولاته الاختيارية، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والآليات الدولية والإقليمية المعنية.

وقد تم خلال المناقشة التي عقدت (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) استعراض ومناقشة اللائحة الأساسية لمجموعة العمل، وانتخاب نائب رئيس المجموعة وعدد 2 مقررين، وتمت مناقشة مهام المجموعة والأدوار التي يجب القيام بها من أجل حماية حقوق الطفل، فضلًا عن الدعم والمساندة للجهود المبذولة على المستويات الإقليمية والدولية.

واتفقت مجموعة العمل على التفاعل مع آليات التعاهدية للأمم المتحدة، وعلى رأسها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والآليات المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي ومنها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الإفريقية المعنية بحقوق الطفل.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل المعنية بحقوق الطفل بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترأسها السفيرة مشيرة خطاب، وتتكون عضويتها من عدد من المؤسسات الوطنية الإفريقية (الجزائر، المغرب، جنوب إفريقيا، توجو، الكنونغو الديمقرطي، بوروندي، ملاوي).