مشيرة خطاب تجدد مطالبتها المجتمع الدولى بالتدخل لإنهاء مأساة الشعب الفلسطينى

جددت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناشدتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، في ظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطة الاحتلال، التي تتعمد تجاهل مسئولياتها عن الوفاء بحقوق الإنسان للفلسطينيين الخاضعين لاختصاصها القضائي، الأمر الذي تمثل في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومنها الحق في الحصول على الخدمات الصحية.

انهيار المنظومة الصحية

وأدانت "خطاب" غض الطرف عن التهجير القسري للفلسطينيين، وانهيار المنظومة الصحية والغذائية والتعليمية، والاستخدام المتعمد للقوة المميتة في مناطق تزدحم بالسكان المدنيين العزّل، الأمر الذي أسفر عما يزيد على 29 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، في شبهة ممارسة الإبادة الجماعية.

محكمة العدل الدولية

وأعربت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أملها في أن تسفر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وما سبقها من مرافعة جنوب إفريقيا، عن ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت "خطاب" أن تلك الانتهاكات لن تحقق السلام أو النصر لإسرائيل، بل سوف تؤدي إلى تنامي العنف والكوارث الإنسانية في المنطقة وما وراءها.

وفي ذات السياق، أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن أغلب الدول التي تحدثت أمام محكمة العدل الدولية، ومنها اليابان، والصين، والأردن، كلها مؤيدة للحق الفلسطيني، مشيرة إلى أن أهم ما جاء فيها كان على لسان الممثل الصيني، وأوضح جليًا موقف القانون الدولي من مهاترات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وأشارت نميرة نجم، خلال تصريحات لها، إلى أن كلمة مصر عكست موقفها الذي عبَّر عن الثوابت المصرية في القضية وحق تقرير المصير وعدم مشروعية الاستيطان، وتناولت موضوع غزة باستفاضة مع إبراز الملامح الرئيسية التي تدعم فلسطين في هذه الدعوة.