الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثلة إندونيسيا أمام العدل الدولية: الأعمال الإسرائيلية الوحشية فى غزة يجب أن تتوقف

العدل الدولية
العدل الدولية

قالت ممثلة إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية، إن الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة يجب أن تتوقف.

وأضافت ممثلة إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية، في اليوم الخامس من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر، مؤكدة أن الحكومات الإسرائيلية عبرت بشكل علني عن رفضها عملية السلام.

كما أشارت إلى أنه على المحكمة تقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل، موضحة أن  قادة إسرائيل يتجاهلون دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميًا.

العدل الدولية محكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين القاهرة الإخبارية

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