ممثل باكستان أمام العدل الدولية: حل الدولتين ينبغى أن يكون أساسًا للسلام

أكد ممثل باكستان أمام محكمة العدل الدولية أن حل الدولتين ينبغي أن يكون أساسًا للسلام، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وأضاف ممثل باكستان، في اليوم الخامس من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمحكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"- أن إسرائيل فرضت تمييزًا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967.

كما شدد ممثل باكستان أمام "العدل الدولية" على أنه يجب إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة، مؤكدًا أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره.