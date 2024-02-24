تطبيق الحزمة الاجتماعية على طاولة "أمانات العمال" لتحالف الأحزاب

تعقد أمانة العمال بحزب إرادة جيل، بالاشتراك مع أمانات العمال بتحالف الأحزاب المصرية، السبت المقبل، اجتماعها الشهري بالمقر الرئيسي للحزب، تحت رعاية النائب تيسير مطر، رئيس الحزب وأمين عام التحالف المكون من ٤٢ حزبا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

وصرح أحمد فاوي الضبع، أمين العمال بحزب إرادة جيل ومقرر عام أمانات العمال بتحالف الأحزاب المصرية، بأن الاجتماع سيناقش حزمة المساعدات الاجتماعية للعمال وكافة الفئات بالدولة والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطرق تطبيقها، كما سيناقش الاجتماع المصانع المغلقة بالمناطق الصناعية الكبرى وأليات تشغيلها.