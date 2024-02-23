محسن جلال: "رأس الحكمة" تتويج للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

أشاد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري بمشروع رأس الحكمة، مؤكدا أنه مشروع شراكة مع المستثمرين الأجانب وصفقة استثمار مباشر بمقابل 35 مليار دولار فوري، و35% نسبة مصر من أرباحه طول مدة التنفيذ.

وأشار “جلال” إلي أن مشروع رأس الحكمة صفقة تعتبر الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، موضحا أن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة 2052.

وأكد “جلال” أن جهود القيادة السياسية لمصر والإمارات في هذه الصفقة الاستثمارية شئ يدعو للفخر والاعتزاز.

