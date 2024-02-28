الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

حزب "المصريين": "قادرون باختلاف" نجحت فى تغيير نظرة المجتمع لذوى الهمم

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، مؤكدًا أنها رسالة إنسانية واضحة بتغيير النظرة لذوي الهمم، وطاقة أمل ورحمة وقدرة كبيرة على التحدي والنجاح.

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يولي "قادرون باختلاف" اهتمامًا كبيرًا وملحوظًا، الأمر الذي تبلور من خلال المبادرات والقرارات والتوجيهات، فضلًا عن التشريعات التي جاءت استجابة للقيادة السياسية والتي تنهي بدورها التهميش عن فئة غالية من المجتمع المصري.

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برلمانية: تثمن قرار الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

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وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن حرص الرئيس السيسي على حضور كل الفعاليات الخاصة بـ"قادرون باختلاف" رسالة جبر خواطر لذوي الهمم، مؤكدًا أن إنجازات الدولة في ملف قادرون باختلاف تنوعت في كل القطاعات، بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم في التعليم قبل الجامعي، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فضلًا عن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف".


ولفت إلى أن الرئيس السيسي جعل المجتمع ينظر إلى ذوي القدرات الخاصة على أنهم مصدر فخر واعتزاز بعدما كانت تراهم أسرهم أعباء ثقيلة، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التى يشاركون فيها باقتدار.

وثمّن تركيز احتفالية "قادرون باختلاف" على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومعاناتهم الناجمة عن القصف الإسرائيلي الغاشم والجرائم المتكررة بحق الشعب الأعزل، مؤكدًا أن هذا أكبر دليل على دعم مصر القضية الفلسطينية ومساعدتها الشعب الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم الممكن لإعادة إعمار فلسطين مرة أخرى.

عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم ذوى القدرات الخاصة

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