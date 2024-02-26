الرئيس التنفيذي لـ"مصر الخير": سنقدم مليون وجبة إفطار لإخواننا في غزة (صور)

بحضور وزير الشباب والرياضة وقيادات العمل التنموي..

احتفل شركاء النجاح مع مؤسسة "مصر الخير" بإفطار النصف من شعبان واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك 1445ه‍، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نائبا عن وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي سابقا، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ولفيف من شركاء النجاح.

وفي كلمته أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون الكبير بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير في تطوير مراكز الشباب والتعاون في مبادرات الخير ومنها خيم الإفطار في شهر رمضان المبارك، معربًا عن سعادته بهذا التعاون الذي يهدف لخدمة المجتمع والوصول للأسر الأولى بالرعاية وتحقيق النفع للمواطن وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، قد تعجز الكلمات عن التعبير عما في الصدر في هذا اليوم من فرحة بالنجاح وفرحة بعمل الخير وفرحة بشيوع ذلك الخير في الناس لكن في الجملة قد يكون هذا العجز نوع من أنواع الشكر.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: "هيا بنا جميعا نسعى إلى رب العالمين في فعل الخير وعمارة الأرض ونفع الإنسان لقول المولى عز وجل "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس".

وأعرب عن شكره لكل الحضور الكريم وشركاء النجاح الذين تحرص مؤسسة مصر الخير دائما على التعاون معهم لتحقيق النفع والخير لكل أفراد المجتمع.

ومن جانبه أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي في كلمته نائبا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية التكاتف والتلاحم بين الجميع لخدمة المجتمع والتأكيد على دور المجتمع المدني المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي لتحقيق التنمية للإنسان والتنمية المستدامة ونتمنى لكل مؤسسات المجتمع الأهلي التعاون مع الحكومة لبناء الإنسان المصري.

كما وجه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، الشكر لمؤسسة "مصر الخير" لجهودها الرائدة في مختلف المجالات خاصة في مجال توعية الجمعيات الأهلية بدورها في مواجهة التغيرات المناخية.



وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، في كلمته، إن مؤسسة مصر الخير تقدم الخير منذ 16 سنة، حيث تعد تنمية الإنسان مهمتها الأساسية، وتستهدف فيما تقدمه تنمية العقول والوصول للمستحقين في المجتمع.

وأضاف رفاعي، أن المؤسسة تحتفل اليوم بشركاء النجاح ووقوفهم إلى جانب مؤسسة مصر الخير في كافة مشروعاتها، وفي الصحة والتعليم، ودعم ذوي الإعاقة، وكافة القطاعات، لافتًا إلى أن وجود الشركاء الاستراتيجيين مع مؤسسة مصر الخير يحقق النجاح ويساعد على استمراره، حيث تقدم المؤسسة النموذج الأمثل للتنمية الشاملة والمتكاملة.

وتابع رفاعي، أن مؤسسة مصر الخير ستقدم مليون وجبة إفطار لإخواننا في غزة خلال شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن مصر الخير تستهدف أن تكون موجودة في كل بيت مصري، سواء كانت أسرة متبرعة، أو متطوعة، أو مستحقة.

وقالت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تستهدف إقامة 60 خيمة رمضانية خلال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن تكلفة إقامة الخيمة مليون جنيه.



وأضافت مبدى، أن المؤسسة احتفلت اليوم بدعم شركائها الاستراتيجيين خلال حفل إفطارها السنوي هذا العام، الذي أقامته منتصف شهر شعبان للمشاركة نحو مزيد من الخير قبل شهر رمضان مبارك.

وأوضحت مبدى، أن الخيمة الرمضانية تفطر 15 ألف صائم طيلة الشهر المبارك، مشيرة إلى أن هناك 66 مطبخ للمؤسسة على مستوى محافظات الجمهورية لإعداد وجبات الإفطار خلال أيام شهر رمضان المبارك.