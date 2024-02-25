الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثالثة من قوافل "أبواب الخير" فى 6 محافظات

وافل أبواب الخير
وافل أبواب الخير

أطلق صندوق "تحيا مصر" اليوم الأحد المرحلة الثالثة من قوافل مبادرة "أبواب الخير"؛ لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظات (الفيوم - بني سويف - المنوفية - المنيا - أسيوط - سوهاج)، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.
من جانبه.. أشار تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة "أبواب الخير"، تتضمن 3286 طنًا من المواد الغذائية الجافة، يتم توزيعها على مليون و336 ألفًا و200 مواطن من الأسر المستحقة طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندوق، لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية، حيث إن القوافل تصل حتى منازلهم، بشكل يحفظ لهم الخصوصية والحرية، وذلك من خلال كرتونة رمضان والتي تحتوي على مواد غذائية تزن 12.5 كيلو جرام من المواد الجافة.

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أبواب الخير

وأكد عبدالفتاح، أن قوافل مبادرة "أبواب الخير" تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لتوفير الدعم المستمر للأسر المستحقة والأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم وتخفيف العبء عنهم، وكذلك التقليل من التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.. مضيفًا أن الصندوق يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بحياة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم بجميع محافظات الجمهورية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق.. استقبل محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، قافلة "أبواب الخير" الموجهة لمحافظة الفيوم، محملة بنحو 551 طنًا من المواد الغذائية الجافة، ليتم توزيعها على 223 ألفًا و825 مواطنًا في عدة مناطق منها قرى (بحر أبو المير، نوارة، الغابة، السلام، عزبة قلمشاه، قلهانه، دفنو، الحجر، منشأة ربيع شكشوك، الخالدية، أبوشنب، الصعايدة، فرقص، بندر الطامية، ابشواي، الروضة، خلوصي، سنورس، حرفوش، السليين).
ومن المقرر أن تتجه قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة "أبواب الخير" إلى عدة محافظات وهي محافظة بني سويف ومحملة بنحو 591 طنًا ليتم توزيعها على 240 ألفًا و375 مواطنًا في عدة مناطق منها (بلفيا، بني بخيت، بني حمد، بني رضوان، بني سليمان، الشرقية، بني عفان، بني هارون، بياض العرب، الحكامنة، الحلابية، الدوالطة، الدوية، الزرابي، الكوم الأحمر).
كما تتجه قافلة إلى محافظة المنوفية محملة بنحو 413 طنًا ليتم توزيعها على 168 ألف مواطن في عدة مناطق منها: (طه شبرا، ميت القصرى، ميت العز، الشهيد عبدالمنعم رياض، كفر ميت سراج، ميت أبو شيخة، منشأة أبو ذكرى، بره العجوز، كفر ميت العبسى، كفور الرمل، طملاى، دبركى، ابشادي، أبو كلس، العراقية، بشتامي، جزيرة الحجر، دراجيل، دناصور، دنشواي، زاوية البقلي، زاوية الناعورة، ساحل الجوابر، سرسموس، سلامون بحري، سلامون قبلي).

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«تحيا مصر» يطلق قوافل «أبواب الخير»: مليون كرتونة غذائية لـ5 ملايين مواطن

وفي محافظة المنيا.. تحمل قافلة "أبواب الخير" نحو 689 طنًا ليتم توزيعها على 280 ألف مواطن في عدة مناطق منها (سمالوط، مغاغة، تونة الجبل، ملوي، ديراو، بني مزار، بركة الفيل، بني مزار، أبوقرقاص، أبوحبش، أبو طويلة، الأحمدي، بحرية، الحامول، الكور، قاو الكبير، قاو الشعراوي، قاو الظاهر، العدوة، دير مواس، بني مزار، مطاي).
فيما تتجه قافلة إلى محافظة أسيوط، محملة بنحو 512 طنًا ليتم توزيعها على 208 آلاف مواطن في عدة مناطق منها (المسعودي، العامري، نزلة القديم، البارود غرب، الكوردي، كوم بوها، عرب العمايم، بني شعران، بني شقير، بني رافع، دشلوط، خارفه، صنبو، مسارة ديروط، دير القصير).
بينما تتجه قافلة إلى محافظة سوهاج، محملة بنحو 531 طنًا ليتم توزيعها على 216 ألف مواطن في عدة مناطق منها (مشطا، الشوكة، الجزازرة، أبو عزيز، المراغة، السمطا، بني منصور، السوالم، الشيخ رحومة، الشيخ زين الدين، الشيخ مسعود، الصفيحة، الصوالح، الصوامعة غرب، القبيصات، الكوم الأصفر). 
جدير بالذكر أن مبادرة "أبواب الخير" لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشر خلال شهر رمضان الكريم، حيث توفر المواد الغذائية الجافة، وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم، وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج؛ بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

صندوق تحيا مصر قوافل مبادرة أبواب الخير توفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية رمضان الكريم تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر

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