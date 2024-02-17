رعاية 5 ملايين مواطن.. "صندوق تحيا مصر" يطلق قوافل أبواب الخير تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

أطلق "صندوق تحيا مصر" قوافل مبادرة "أبواب الخير"، وذلك لرعاية 5 ملايين مواطن بكل محافظات الجمهورية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وهشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر.

من جهته، عبّر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن سعادته الكبيرة بالوجود ضمن احتفالية صندوق تحيا مصر فى انطلاق قافلة الخير إلى ربوع مصر، وهذا ليس بجديد على صندوق تحيا مصر فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تكثيف الرعاية الاجتماعية فى كافة المناطق، ولذلك يقوم الصندوق بتوفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

من جهته، قال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن المجتمع المدنى يتمثل فى عدة مؤسسات، منها مصر الخير وسائر المؤسسات الأهلية التى تشارك فى هذه المبادرة "تحيا مصر"، و"تحيا مصر" ليست فقط مؤسسة ولكنها شعار فى قلوبنا جميعا ومن الناس للناس.