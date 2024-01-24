الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد بدير: "كلنا فدا مصر ووجودى فى احتفالية الشرطة شرف ليا" (فيديو)

أحمد بدير
أحمد بدير

أعرب الفنان أحمد بدير، عن سعادته الكبيرة لمشاركته للمرة الثالثة على التوالي، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال دوره في مسرحية "معركة الإسكندرية" التي عرضت اليوم في احتفالية عيد الشرطة الـ72.

 

وتابع بدير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "فخر وشرف كبير ليّا وجودي بهذا العمل الفني في احتفالية لعيد الشرطة وأمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهؤلاء كانت روحهم فدا مصر، والحديث عنهم وسام على صدري وصدر كل مصري".

 

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد بدير جسد دور أب يبحث عن تاريخ معركة الإسماعيلية، ليرويها، وتحدث خلال المسرحية بعدد من الجمل الهامة من بينها: "الشرطة المصرية كانت في خط المواجهة الأول، وأظهرت في الفترة دي بطولات نادرة".

 

https://www.facebook.com/watch/?v=6854413874666941

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مسرحية قد المسئولية في عيد الشرطة الـ72

 

«عبدالفتاح غنيم، ضابط شرطة القنطرة البيضا»، كان من بين الأشخاص الذين ضحوا من أجل الوطن، قصة هذا الشاب، وفق ما جاء في نص المسرحية: «كان بيمد الفدائيين بالأسلحة، وبيخزنها عشان يبعتها لأفراد الجيش لمواجهة العدو من غير خوف أو تردد»، لكن الضابط استشهد على يد أفراد العدو، وبجانب ذلك احتوت المسرحية على قصص البطولات النادرة، التي شاركت بمعركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952.

 

فيديو مدته 16 دقيقة، نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مسرحية قد المسئولية في عيد الشرطة الـ72، جسد خلاله الفنانون أدوار أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، عام 1952 في معركة الإسماعيلية، وتعليقًا على ذلك قال الممثل طارق صبري: «كان نفسي أكون في خضم المعركة وأحارب لأجل البلد».

 

قصة مسرحية «قد المسئولية» في عيد الشرطة الـ72 

تتناول المسرحية قصة 3 ضباط طلبوا نقلهم من القاهرة إلى الإسماعيلية، وهم صلاح ذوالفقار، مصطفى رفعت، صلاح الدسوقي، للمشاركة في معركة الإسماعيلية،  فضلًا عن قصة الضابط نظير دميان، الذي رصد الاحتلال البريطاني مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، ليقتل على يد القائد البريطاني البريجادير إكسهام بمنطقة القناة، وتتحول قصته إلى ملحمة بطولية.

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