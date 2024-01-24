الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«الملكة» في ذيل القائمة.. «الحريفة» يتجاوز «الإسكندراني» في إيرادات شباك التذاكر

أفلام السينما
أفلام السينما

حقق فيلم “الحريفة” بطولة نور النبوي، أحمد خميس الشهير بـ"كزبرة"، أحمد غزي، من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، نجاحا  كبيرا في دور العرض السينمائي بل تجاوّز إيرادات فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، وتأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

 

وتمكّن “الحريفة” أن يحقق اليوم الذي يوافق أسبوع  ثالث من عرضه إجمالي إيرادات 20،520،044 جنيهًا، ويتجاوز جميع الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي حاليًا، وهو الأمر الذي كان أسعد أبطال وصنّاع العمل، خاصًة المنتج طارق الجنانيني.

 

فيلم الإسكندراني

بعد ثلاث أسابيع من عرض الفيلم احتل المركز الثاني في إيرادات التى وصلت لـ  17،858،756 جنيهًا، بطولة الفنان أحمد العوضي، وزينة في البطولة النسائية، بجانب كلٍ من حسين فهمي، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وإخراج خالد يوسف.

 

فيلم شماريخ 

حصل فيلم شماريخ على المركز الثالث، في قائمة إيرادات السينما هذا الأسبوع، محققا في الأسبوع السابع من عرضه 26،878،085 جنيها، وهو من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم عصابة عظيمة

 

حقق فيلم عصابة عظيمة إيرادات 3،094،234 جنيها بعد عرضه لمدة 3 أسابيع، وهو من بطولة  إسعاد يونس،  وكريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

 

فيلم الملكة

وتذيل فيلم الملكة القائمة، في تحقيق الإيرادات بأسبوعه الأول لتصل إلى 385،612 جنيها،بطولة هالة صدقي وباسم سمرة ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة، بجانب نخبة من نجوم الفن، ومن تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الإسكندراني فيلم شماريخ فيلم عصابة عظيمة فيلم الملكة فيلم “الحريفة” الحريفة نور النبوي كزبرة

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