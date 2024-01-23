الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خلطة watch it على مدار عام.. كيف استطاعت جذب الجمهور والحصول على الإشادات الجماهيرية والنقدية؟

منصة Watch it
منصة Watch it

لم تكن كغيرها من المنصات الرقمية الموجودة على الساحة، فريدة في الموضوعات التي تقدمها للمشاهد سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو حتي البرامج، منصة Watch it هي الأولى في الشرق الأوسط التي تعطي فرص للشباب بمسلسلات جديدة ومختلفة، وهو ما جعلها تنجح في جذب الجمهور إليها.

خلطة watch it على مدار عام مضي كانت سببا في لفت أنظار الجمهور إليها، بسبب الأعمال المختلفة التي عرضت من خلالها تارة، والتي ساهت في إنتاجها تارةً أخرى، بإعطاءها الفرص للوجوه الشابة، وجاء على رأسها مسلسل "علي باب العمارة"، للفنان حاتم صلاح، ومسلسل "بالطو"، للفنان عصام عمر.

عروض مخفضّة للجمهور

نجحت المنصة الرقمية Watch it أن تكون في حسابات المشاهد والجمهور، الذي يُفضلّها على باقي المنصات بسبب عروضها المخفضة المستمرة على مدار عام، والتي تكون في متناول يد المشاهد، حيث أن الاشتراك بها وصل إلى ثلاث فئات وهم “سنوي بـ 250 جنيها اشتراك نصف سنوي بـ 130 جنيها اشتراك ربع سنوي بـ 75 جنيها اشتراك شهري”.

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مشاهدة الأعمال حصريًا

كما أنه يمكن للجمهور أن يستمتع بمشاهدة  أقوى الأعمال الأصلية والحصرية التي تُعرض لأول مرة من خلال منصة Watch it، بالإضافة إلى البرامج التي تعرض عبر شاشات الشركة المتحدة في الوقت الذي يريده الجمهور، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة للأطفال مثل مسلسل "ديسكفري"، بجانب الأعمال الوثائقية التي يلجأ إليها عدد من الجمهور للحصول على المعلومات.

إشادات جماهيرية ونقدية بمنصة watch  it

على مدار عام حصدت المنصة الرقمية على إشادات واسعة من الجمهور بسبب الأعمال الفنية الجيدة التي عرضتها من بينها "بالطو"، و"ريفو" بجزئيه، ومسلسل علي باب العمارة، وزينهم، وحاليًا "حالة خاصة"، بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، الذي يخوض أولى بطولاته المطلقة بعد نجاح مسلسل "الصفارة" الذي عرض رمضان 2023.

وفي وقت سابق، أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بطرح أكثر من 17 عملًا فنيًا على المنصة الرقمية، والتي أتاحت فرص للشباب في الظهور للجمهور، بالإضافة إلى ضخها دماء جديدة في عالم الدراما.

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