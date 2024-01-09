آخرهم "حالة خاصة".. كيف دعمت الشركة المتحدة المواهب الشابة فى عالم الدراما؟

فرص لأول مرة وبطولات مطلقة ...

دعمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الشابة في جميع المجالات، خاصًة عالم الفن، وذلك بإعطائهم فرصهم بالظهور للجمهور وإخراج الموهبة الفنية التي يمتلكونها على الشاشات، ليؤكدوا بهذا أن الفن المصري لا يزال بخير، حيث سلطت الضوء عليهم من خلال ظهورهم في عدد من الأعمال الفنية.

ووضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الثقة في عدد من الشباب بإعطائهم البطولات المطلقة لعددٍ من المسلسلات عبر قنواتها تارة، وتارة أخرى من خلال المنصة الرقمية Watch it، حيث ضخت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دماء جديدة لعالم الفن بهؤلاء الشباب، سواء كان في الإخراج أو التأليف أو التمثيل أيضًا، وكان على رأس هؤلاء تجربة مسلسل "بالطو"، للفنان الشاب عصام عمر.

مسلسل بالطو

أخذت منصة Watch it المخاطرة بإعطائها فرصة ذهبية للفنان الشاب عصام عمر، في مسلسل "بالطو"، الذي جاء من خلال عدد من الأعمال الفنية البسيطة، ومن خلال فيديوهاته عبر السوشيال ميديا، ليحصل على البطولة المطلقة الأولى له، بفريق عمل يظهر أيضًا لأول مرة، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، وحققت التجربة نجاحا كبيرا ونالت إعجاب الجمهور.

مسلسل ريفو

تجربة مسلسل ريفو، كانت فريدة بنوعها، حيث إن المسلسل عاد بالجمهور إلى التسعينيات، حيث كان يتحدث عن فرقة موسيقية أُسست في هذا الوقت، وسمح المسلسل بمشاركة فنانين لأول مرة، على رأسهم المطرب أمير عيد، ليكون بهذا المسلسل نجحت الشركة المتحدة في إثبات حب المشاهد للعمل الفني الجيد وليس بطلا بعينه.

شهر من متعة الدراما المصرية عبر المنصة الرقمية watch it، حيث حصل الفنان حاتم صلاح على البطولة المطلقة الأولى له من خلال هذا العمل الفني الكوميدي، الذي تصدر الترند وقت عرض المسلسل، وحتي بعد شهر منه، حيث ظل متصدر المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية، لتخرج المتحدة للجمهور بطل كوميديان فريد من نوعه متمثل في حاتم صلاح.

مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة هو المسلسل الأحدث إنتاجًا للمنصة الرقمية Watch it والتي احتلت من خلاله الترند من جديد، وذلك بسبب القضية المهمة التي يناقشها المسلسل لأول مرة وهي الحديث عن مصابي التوحد، والتي تناقش لأول مرة، وخرّج الفنان طه دسوقي، من خلالها من عباءة الكوميديان، لتزيح المتحدة للخدمات الإعلامية عن نجم جديد في عالم الدراما الستار.