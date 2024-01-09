الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

فرص لأول مرة وبطولات مطلقة ...

آخرهم "حالة خاصة".. كيف دعمت الشركة المتحدة المواهب الشابة فى عالم الدراما؟

حالة خاصة
حالة خاصة

دعمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الشابة في جميع المجالات، خاصًة عالم الفن، وذلك بإعطائهم فرصهم بالظهور للجمهور وإخراج الموهبة الفنية التي يمتلكونها على الشاشات، ليؤكدوا بهذا أن الفن المصري لا يزال بخير، حيث سلطت الضوء عليهم من خلال ظهورهم في عدد من الأعمال الفنية.

ووضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الثقة في عدد من الشباب بإعطائهم البطولات المطلقة لعددٍ من المسلسلات عبر قنواتها تارة، وتارة أخرى من خلال المنصة الرقمية Watch it، حيث ضخت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دماء جديدة لعالم الفن بهؤلاء الشباب، سواء كان في الإخراج أو التأليف أو التمثيل أيضًا، وكان على رأس هؤلاء تجربة مسلسل "بالطو"، للفنان الشاب عصام عمر.

آخرهم "حالة خاصة".. كيف دعمت الشركة المتحدة المواهب الشابة في عالم الدراما؟

 

مسلسل بالطو

أخذت منصة Watch it المخاطرة بإعطائها فرصة ذهبية للفنان الشاب عصام عمر، في مسلسل "بالطو"، الذي جاء من خلال عدد من الأعمال الفنية البسيطة، ومن خلال فيديوهاته عبر السوشيال ميديا، ليحصل على البطولة المطلقة الأولى له، بفريق عمل يظهر أيضًا لأول مرة، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، وحققت التجربة نجاحا كبيرا ونالت إعجاب الجمهور.

مؤلف مسلسل "زينهم" يكشف لـ"الدستور" حقيقة تشابهه مع "بالطو"

مواعيد عرض مسلسل "بالطو" على شاشة قناة dmc وdmc drama

مسلسل ريفو

تجربة  مسلسل ريفو، كانت فريدة بنوعها، حيث إن المسلسل عاد بالجمهور إلى التسعينيات، حيث كان يتحدث عن فرقة موسيقية أُسست في هذا الوقت، وسمح المسلسل بمشاركة فنانين لأول مرة، على رأسهم المطرب أمير عيد، ليكون بهذا المسلسل نجحت الشركة المتحدة في إثبات حب المشاهد للعمل الفني الجيد وليس بطلا بعينه.

الليلة.. انطلاق أولى حلقات ريفو وبالطو وجعفر العمدة على قنوات "المتحدة"

مواعيد عرض مسلسل ريفو لـ أمير عيد على قنوات سي بي سي

"الأدوار والحقيقة".. ندوة جماهيرية لأبطال "ريفو" فى ميدفست مصر

مسلسل علي باب العمارة

شهر من متعة الدراما المصرية عبر  المنصة الرقمية watch it، حيث حصل الفنان حاتم صلاح على البطولة المطلقة الأولى له من خلال هذا العمل الفني الكوميدي، الذي تصدر الترند وقت عرض المسلسل، وحتي بعد شهر منه، حيث ظل متصدر المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية، لتخرج المتحدة للجمهور بطل كوميديان فريد من نوعه متمثل في حاتم صلاح.

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بعد نجاح "على باب العمارة".. "الدستور" تكرم الفنان حاتم صلاح (صور)

مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة هو المسلسل الأحدث إنتاجًا للمنصة الرقمية Watch it والتي احتلت من خلاله الترند من جديد، وذلك بسبب القضية المهمة التي يناقشها المسلسل لأول مرة وهي الحديث عن مصابي التوحد، والتي تناقش لأول مرة، وخرّج الفنان طه دسوقي، من خلالها من عباءة الكوميديان، لتزيح المتحدة للخدمات الإعلامية عن نجم جديد في عالم الدراما الستار.

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله والحلقات القادمة

على السبع لـ الدستور: سعيد بتجربة "زينهم".. وأنتظر رأى الجمهور فى "حالة خاصة"

دليل المشاهد الذكى للاستمتاع بـ«حالة خاصة»

مسلسل على باب العمارة مسلسل ريفو مسلسل حالة خاصة مسلسل بالطو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنصة الرقمية watch it watch it كيف دعمت الشركة المتحدة المواهب الشابة في عالم الدراما دعمت الشركة المتحدة المواهب الشابة

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من السبت.. عرض أول وحصرى لمسلسل "بالطو" على"dmc"

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