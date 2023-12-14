مؤلف مسلسل "زينهم" يكشف لـ"الدستور" حقيقة تشابهه مع "بالطو"

كشف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، مؤلف مسلسل "زينهم"، عن حقيقة العلاقة بين مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحمد داود، والفنان كريم قاسم، ومسلسل "بالطو" الذي قام ببطولته الفنان عصام عمر، والفنان محمد محمود، وعدد كبير من نجوم الفن ومن إنتاج منصة watch it.

وتابع السيناريست محمد سليمان عبد المالك في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الحقيقة أن هناك نوعا كاملا من الدراما الطبية في الخارج وهناك أنواع من هذه الدراما، مثل الدراما الطبية التشويقية، والتي بها اللغز".

وأضاف: "وأيضا الرومانسي والكوميديا، وبالتالي أصبح هناك أنواع من الدراما الطبية ومشكلتنا أننا تأخرنا عن العالم، وأظن أنه آن الآوان ليكون هذا العالم جزءا من الدراما، ومن الممكن أن يكون لدينا في المستقبل دراما طبية بشكل أوقع، ويكون هناك مواسم منها ليكون هناك تطوير للشكل الدرامي، إلا أنه لا يشبه مسلسل بالطو من ناحية الأحداث أو غيرها".

نجوم مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" بطولة مشتركة بين أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبوضيف ويارا جبران وعماد رشاد ومحمد أبوداود وهناء الشوربجي ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا" للدكتور الشرعي محمد جاب الله والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداث المسلسل حول عالم الجثث والجريمة ومشرحة الموتى.

موعد عرض مسلسل "زينهم" وموعد الإعادة على قناة "ON E"

يعرض "زينهم" على "ON" المصرية يوميًا في الساعة 8 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 2 صباحًا، إضافة إلى إعادة عرضه في الساعة 12 ظهرًا في اليوم التالي، ويتم عرض مسلسل "زينهم" على قناة ON Drama يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً.