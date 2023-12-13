الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مؤلف "زينهم" يكشف لـ"الدستور" علاقة المسلسل بالمشرحة الشهيرة

مؤلف مسلسل زينهم
مؤلف مسلسل زينهم رفقة محررة الدستور

تساءل عدد كبير من المشاهدين عن علاقة اسم مسلسل "زينهم" بالمشرحة الشهيرة زينهم الموجودة في منطقة السيدة زينب، خاصة أن المسلسل يتصدر الترند ومحركات البحث الأكثر شهرة "جوجل".

المسلسل بطولة الفنان أحمد داود والفنان كريم قاسم، وسلمى أبوضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل. 

وأوضح الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك أنه لا علاقة بما يحدث في المسلسل من أحداث داخل المشرحة، والمشرحة الحقيقية المعروفة باسم "زينهم"، والموجودة في السيدة زينب، والتي تعتبر أهم وأشهر مشرحة موجودة في مصر.

وتابع عبدالمالك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "اسم زينهم جاء ليتعلق الجمهور بالشخصية خاصة أنه شاب واسمه زينهم، وقد سُمي على اسم جده"، رافضًا أن يتم الربط بين المسلسل وبين مشرحة زينهم حتى لا يتم وصمها خاصة أن الشعب المصري يتعلق ويربط الأحداث بالأماكن.

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وأضاف: "اسم زينهم أيضًا هو نوع من أنواع الكوميديا غير المباشرة، وما يحدث من سرقة للجثث ومتعلقاتها هو من خيالي وإبداع مني فقط، لخلق صراعات داخل مجال العمل بين الأطراف المختلفة، ولم نؤكد أن المكان هو مشرحة زينهم حتى لا نوصم المكان خاصة أن الجمهور يتوحد، ويصدق التجربة، لذا قررنا أن نجهل المشرحة، ولكن فكرة أن يكون الدكتور نفسه بطل العمل اسمه زينهم هي فكرة مغرية لربط اسم المشرحة بالدكتور نفسه".

نجوم مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" بطولة مشتركة بين أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبوضيف ويارا جبران وعماد رشاد ومحمد أبوداود وهنا الشوربجي ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا" للدكتور الشرعي محمد جاب الله والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداث المسلسل حول عالم الجثث والجريمة ومشرحة الموتى.

موعد عرض مسلسل زينهم وموعد الإعادة على قناة "ON E"

يعرض مسلسل "زينهم" على قناة "ON" المصرية يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 2 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة عرضه في الساعة 12 ظهرًا في اليوم التالي.

وأيضًا يتم عرض مسلسل "زينهم" على قناة "ON Drama" يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً.

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