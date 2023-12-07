"زينهم" الحلقة 13| جثة لطفل بدون عينين تصل إلى المشرحة

حقق مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داوود، والفنان كريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرضه عبر قناة ON الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

أحداث الحلقة 13 من مسلسل “زينهم”

بدأت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "زينهم"، باكتشاف فوقية لخطة "حفني" ومحاولته لوضع “عمل سفلي” في أحد جثث الموتي داخل المشرحة، ومن ثم ينتقل المشهد إلى “جميلة” الفنانة سلمي أبو ضيف، وهي تسافر إلى مدينة الإسكندرية حيث يعيش أهلها.

وتتصاعد الأحداث حيث يخبر حفني الدكتور “جيمي” الفنان كريم قاسم، أنه يوجد جثة جديدة أتت إلى المشرحة وهي جثة طفل دون عينين.

مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبوضيف وعماد رشاد ومحمد أبوداود وسلوى محمد على، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز-تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل "زينهم" والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

حقق مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داوود، والفنان كريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرضه عبر قناة ON الفضائية ومنصة watch it الرقمية.