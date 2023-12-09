سلمى أبوضيف تدعم القضية الفلسطينية بمشهد من "زينهم"

"دائمًا في القلب"..

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن أقرب المشاهد إلى قلبها من مسلسل "زينهم" الذي يُعرَض حاليًا عبر شاشة قنوات ON، تزامنًا مع عرضه على منصة "watch it" الرقمية.

ونشرت "أبو ضيف"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة من المسلسل وهي تصوّر في مدينة الإسكندرية وتظهر صخرة مكتوب عليها "فلسطين ليست محتوى.. غزة تموت"، وبجانب العبارة علم فلسطين.

وكتبت الفنانة سلمى أبو ضيف: "حقيقة أكثر مشهد أحبه خلال تصوير زينهم في الإسكندرية"، ونشرت علم فلسطين وكتبت "دائمًا في القلب"، وتفاعل معها الجمهور عبر المنصات المختلفة وتحديدًا إنستجرام الذي نشرت من خلاله "أبوضيف"، الصورة.

يشارك في بطولة مسلسل "زينهم" الفنان أحمد داود، كريم قاسم، سامي أبوضيف، عماد رشاد، محمد أبوداود، وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيي إسماعيل.