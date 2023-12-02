السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بأحداث جديدة.. مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الـ11

زينهم
زينهم

يبحث الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقات الجديدة، تحديدًا الحلقة الحادية عشر من المسلسل، وتردد القنوات الناقلة للمسلسل، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

موعد عرض مسلسل زينهم 

ويعرض مسلسل زينهم عبر منصة واتش ات الرقمية ومجموعة قنوات ON الفضائية من يوم الأحد إلى الخميس في التوقيات التالية:

موعد عرض مسلسل زينهم على قناة اون

قناة ON

البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

قناة ON Drama

البث الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الأولى الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

 

اقرأ أيضًا

"زينهم" الحلقة 9| زينهم مهدد بالحبس.. وجميلة تتقرب من والدته (صور)

 

أبطال وصناع مسلسل زينهم

 

ويشارك في بطولة مسلسل عدد من النجوم وهم كل من:

أحمد داود

كريم قاسم

سامي أبو ضيف

عماد رشاد

محمد أبو داود

سلوى محمد علي

مجموعة من الوجوه الجديدة

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك

إخراج يحيى إسماعيل

إنتاج أروما ستوديوز تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله

إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي.

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "زينهم" وتردد القنوات الناقلة

"زينهم" الحلقة 9| زينهم مهدد بالحبس.. وجميلة تتقرب من والدته (صور)

 

تردد قناة أون دراما على نايل سات

اسم القناة: ON drama.

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

مسلسل "زينهم"

وحقق مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحمد داوود، والفنان كريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته الأيام الماضية عبر قناة ON الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

وأوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل "زينهم" والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

 

مسلسل زينهم زينهم مواعيد عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل زينهم الحلقة الـ 11 من مسلسل زينهم الفنان احمد داوود

مواد متعلقة

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "زينهم" وتردد القنوات الناقلة

"زينهم" الحلقة 8 .. جثة السائق تتحدث وحالة حزن بسبب قط (صور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عمال "الحديثة للحفر" يلبون نداء الوطن للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالكويت (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس