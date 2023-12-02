بأحداث جديدة.. مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الـ11

يبحث الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقات الجديدة، تحديدًا الحلقة الحادية عشر من المسلسل، وتردد القنوات الناقلة للمسلسل، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

موعد عرض مسلسل زينهم

ويعرض مسلسل زينهم عبر منصة واتش ات الرقمية ومجموعة قنوات ON الفضائية من يوم الأحد إلى الخميس في التوقيات التالية:

موعد عرض مسلسل زينهم على قناة اون

قناة ON

البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

قناة ON Drama

البث الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الأولى الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

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أبطال وصناع مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل عدد من النجوم وهم كل من:

أحمد داود

كريم قاسم

سامي أبو ضيف

عماد رشاد

محمد أبو داود

سلوى محمد علي

مجموعة من الوجوه الجديدة

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك

إخراج يحيى إسماعيل

إنتاج أروما ستوديوز تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله

إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي.

تردد قناة أون دراما على نايل سات

اسم القناة: ON drama.

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل "زينهم"

وحقق مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحمد داوود، والفنان كريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته الأيام الماضية عبر قناة ON الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

وأوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل "زينهم" والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.