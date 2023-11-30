الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"زينهم" الحلقة 9| زينهم مهدد بالحبس.. وجميلة تتقرب من والدته (صور)

مشهد من مسلسل زينهم
مشهد من مسلسل زينهم

حقق مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحمد داوود، والفنان كريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته الأيام الماضية عبر قناة ON الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

وبدأت أحداث الحلقة الـ 9 بعودة زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داوُد إلى المنزل ليجد والدته تنتظره في الشارع خوفًا من القط الذي ظهر فجأة في المنزل، وتبلغه بأن العفاريت بدأوا يظهرون بسبب عمله في المشرحة كطبيب شرعي.

وينتقل المشهد إلى جيمي الذي يلعب دوره الفنان كريم قاسم، ويحاول أحد العاملين في المشرحة أن يتودد له، ويطلب منه توصية دكتور زينهم، ومن ثم يعلن عن اكتشافه للشيخ حسني أنه يقيم عدد من العلاقات في المشرحة.

ويذهب أحد الشباب إلى مشرحة زينهم يبحث عن توفيقة فيصطدم بـ"حفني"، ومن ثم تظهر توفيقة التي توضح له أن هذا الشاب هو نجلها "عاطف" ليسألها "هو دا حفني الحرامي"، وتتصاعد الأحداث لتدخل توفيقة على حفني وهو يسرق سنان الجثث، ويطلب حفني من توفيقة الزواج إلا أن ترفض.

ويكتشف "الويشي" أن جميلة التي تلعب دورها الفنانة سلمي أبو ضيف، لعبتها ويعلم أنها طبيبة وتعمل في صيدلية ويكتشف أنها تتابع وتعمل لصالح زينهم، طبيب المشرحة، ويطلب منها معرفة الحقيقة.

وتذهب جميلة إلى منزل الدكتور زينهم، ويكون الأخير متواجد في مكتب النيابة "ناجي" الذي يلعب دوره الفنان أحمد الرافعي، ليخبره بما اكتشفه من تحليل وتشريح الجثة، ويستقبل الأمر بغضب شديد.

وتقربت جميلة من والدة زينهم اللتين ذهبا إلى الشارع لوضع الطعام إلى قطط الشارع، وتحدثا عن سارة إكس زينهم، لتنتهي أحداث الحلقة التاسعة بجلوس زينهم بمفرده يفكر بما حدث معه على يد وكيل النيابة.

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أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبوضيف وعماد رشاد ومحمد أبوداود وسلوى محمد على، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز-تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل "زينهم" والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل زينهم مسلسل زينهم زينهم الحلقة 9 أحداث الحلقة الـ 9 الحلقة الـ 9

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