الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"زينهم" الحلقة 8 .. جثة السائق تتحدث وحالة حزن بسبب قط (صور)

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

حقق مسلسل “زينهم”  بطولة الفنان أحمد داوُد، والفنان كريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته الأيام الماضية عبر قناة ON الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "زينهم"، بمعرفة “زينهم” أحمد داود، بمكان منزل سائق والده في الماضي، ليذهب إلى زوجته فتخبره بأن زوجها الراحل تحدث معها عن عدد من الأدلة التي تُدين صاحب العمل، ثم يتقابل “زينهم” و"جميلة" الفنانة سلمي أبو ضيف، ويبلغها بجميع المعلومات التي حصل عليها.

تتصاعد أحداث الحلقة 8 من مسلسل زينهم، ليتصل به جيمي الذي يلعب دوره الفنان كريم قاسم، الذي يخبره أن تحليل مخدرات السائق سلبي، ومن ثم يتواجد الثنائي داخل المشرحة، ليخبر زينهم جيمي بأن جثة السائق “عيد”، تحدثت لتخبرهم بأنه تعرض لحالة تسمم.

و يعود “زينهم” إلى المنزل ليجد ولدته تبكي بشدة، وتصدمه بخبر وفاة نبيل، فيحزن على رحيل خاله قبل أن تخبره بأن نبيل هو القط الخاص بها، فيرد عليها: "ما يتحرق القط يا ماما".\

مواعيد عرض حلقات مسلسل زينهم على قنوات ON الفضائية وأبرز أحداثه

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وانتهت أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل "زينهم"، برؤية والدة زينهم القط نبيل الذي كانت تطعمه في الشارع وهو يقف أمام حجرتها في المنزل، وهو الأمر الذي يشعرها بصدمة وخوف شديد.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل عدد من النجوم وهم كل من:

أحمد داود

كريم قاسم

سامي أبو ضيف

عماد رشاد

محمد أبو داود

سلوى محمد علي

مجموعة من الوجوه الجديدة

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك

إخراج يحيى إسماعيل

إنتاج أروما ستوديوز تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله

إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي.

 

 

 

 

أبطال وصناع مسلسل زينهم مسلسل زينهم زينهم أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل زينهم الحلقة الثامنة من مسلسل زينهم الفنان أحمد داو د الفنان كريم قاسم

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