مواعيد عرض حلقات مسلسل زينهم على قنوات ON الفضائية وأبرز أحداثه

حقق مسلسل زينهم ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته الأيام الماضية عبر قناة ON الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

مواعيد عرض حلقات مسلسل زينهم

ويبحث الجمهور بشكل مستمر عن مواعيد عرض مسلسل زينهم والذي يخوض بطولته النجم أحمد داوود والفنان كريم قاسم.

وتصدر مسلسل زينهم المركز الأول ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصر والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي.

مواعيد عرض مسلسل زينهم

ويعرض مسلسل زينهم عبر منصة واتش ات الرقمية ومجموعة قنوات ON الفضائية من يوم الأحد إلى الخميس في التوقيات التالية:

قناة ON

البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

قناة ON Drama

البث الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الأولى الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل عدد من النجوم وهم كل من:

أحمد داود

كريم قاسم

سامي أبو ضيف

عماد رشاد

محمد أبو داود

سلوى محمد علي

مجموعة من الوجوه الجديدة

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك

إخراج يحيى إسماعيل

إنتاج أروما ستوديوز تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله

إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي.

قصة وأحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم في اطار من الإثارة والغموض حول طبيب شرعي قام بكتابة تجاربه الحقيقية في مصلحة الطب الشرعي بين ثلاجات حفظ الموتي بالمستشفيات وعالم الجثث حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي مشوق حيث يجسد أحمد داود شخصية زينهم زكريا الطبيب الشرعي الذي يتورط في جريمة قتل عقب اختفاء جثة من المشرحة ووقفه عن العمل.