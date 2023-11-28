الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض حلقات مسلسل زينهم على قنوات ON الفضائية وأبرز أحداثه

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

حقق مسلسل زينهم ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته الأيام الماضية عبر قناة ON الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

مواعيد عرض حلقات مسلسل زينهم

ويبحث الجمهور بشكل مستمر عن مواعيد عرض مسلسل زينهم والذي يخوض بطولته النجم أحمد داوود والفنان كريم قاسم.

وتصدر مسلسل زينهم المركز الأول ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصر والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي.

مواعيد عرض مسلسل زينهم

ويعرض مسلسل زينهم عبر منصة واتش ات الرقمية ومجموعة قنوات ON الفضائية من يوم الأحد إلى الخميس في التوقيات التالية:

قناة ON

  • البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

قناة ON Drama

  • البث الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.
  • الإعادة الأولى الساعة العاشرة مساء.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

"زينهم" و"العودة" يتنافسان على صدارة المشاهدات عبر "واتش ات"

"زينهم" الحلقة 7.. فول بالزيت الحار وجثة جديدة تصل المشرحة (صور)

مع قرب انتهاء التصوير.. مواعيد عرض الحلقة الجديد من مسلسل "زينهم"

"زينهم" الحلقة 6.. أحمد داوود يعود لعمله في المشرحة (صور)

أبطال وصناع مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل عدد من النجوم وهم كل من:

  • أحمد داود
  • كريم قاسم
  • سامي أبو ضيف
  • عماد رشاد
  • محمد أبو داود
  • سلوى محمد علي
  • مجموعة من الوجوه الجديدة
  • المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك
  • إخراج يحيى إسماعيل
  • إنتاج أروما ستوديوز تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
  • المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله
  • إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي.

قصة وأحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم في اطار من الإثارة والغموض حول طبيب شرعي قام بكتابة تجاربه الحقيقية في مصلحة الطب الشرعي بين ثلاجات حفظ الموتي بالمستشفيات وعالم الجثث حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي مشوق حيث يجسد أحمد داود شخصية زينهم زكريا الطبيب الشرعي الذي يتورط في جريمة قتل عقب اختفاء جثة من المشرحة ووقفه عن العمل.

مسلسل زينهم زينهم قناة on واتش ات الرقمية أحمد داوود كريم قاسم مواعيد عرض مسلسل “زينهم” قنوات on مواعيد عرض مسلسل زينهم أبطال وصناع مسلسل زينهم

مواد متعلقة

اليوم.. بث مشترك لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامى واتحاد الإذاعات العربية لدعم فلسطين

نجوم الفن في عزاء الراحل طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة

بعد أزمة مسلسل بطن الحوت.. قرارات مهمة من اتحاد النقابات الفنية

أسعار تذاكر حلقة محمد ممدوح ومدحت صالح ببرنامج "SOLD OUT"

"زينهم" و"العودة" يتنافسان على صدارة المشاهدات عبر "واتش ات"

نهال عنبر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز

صعيدي في الجامعة الأمريكية وفيلم ثقافي.. أبرز أفلام الراحل طارق عبد العزيز

رئيس المركز القومى للسينما ينعى الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفضت الرجوع إليه فقتلها أمام زوجها في شبين الكوم.. وقرار من النيابة

الحكم على حمو بيكا فى قيادة سيارة دون رخصة وتغيير لونها

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

قبل إصداره رسميًا.. موقف منتخب مصر فى التصنيف الجديد لفيفا

سقطت من علو.. التحقيق في العثور على جثة فتاة في التبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس