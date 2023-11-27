الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"زينهم" الحلقة 7.. فول بالزيت الحار وجثة جديدة تصل المشرحة (صور)

زينهم
زينهم

تتصاعد أحداث مسلسل "زينهم" بطولة الفنان كريم قاسم، وأحمد داوود، وعدد كبير من نجوم الفن، والذي يعرض عبر قناة ON Drama من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالتزامن مع عرضه حاليًا عبر منصة watch it الرقمية.

وبدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل زينهم، بوصول جثة جديدة لمشرحة زينهم التي يعمل بها “زينهم” الفنان أحمد داوود، و"جيمي" الفنان كريم قاسم، ومن ثم يبدأ وكيل النيابة “ناجي منير” أحمد الرافعي، التحقيق  مع المتهم.

فول بالزيت الحار وجثة جديدة في المشرحة  

ويعزم “زينهم” على جيمي الذي يجسد دوره الفنان كريم قاسم بتناول الطعام معه -الفطار-، لينال إعجابه تناول الفول بالزيت الحار، ويبدأ الثنائي في وصلة ضحك.

ومن ثم يدخل زينهم الذي يجسد دوره الفنان أحمد داوود إلى المشرحة ليكتشف أن الجثة هي لسائق والده الذي يبحث عنه منذ 20 عامًا، الأمر الذي يصيبه بصدمة كبيرة، ويقرر عدم استكمال تشريح الجثة.

مع قرب انتهاء التصوير.. مواعيد عرض الحلقة الجديد من مسلسل "زينهم"

"زينهم" الحلقة 6.. أحمد داوود يعود لعمله في المشرحة (صور)

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبوضيف وعماد رشاد ومحمد أبوداود وسلوى محمد على، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز-تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل "زينهم" والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل زينهم مسلسل زينهم زينهم أحداث الحلقة 7 من مسلسل زينهم أحداث الحلقة 7 منصة WATCH IT الرقمية watch it

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"زينهم" الحلقة 6.. أحمد داوود يعود لعمله في المشرحة (صور)

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