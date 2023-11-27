الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مع قرب انتهاء التصوير.. مواعيد عرض الحلقة الجديد من مسلسل "زينهم"

زينهم
زينهم

نجح مسلسل "زينهم" في حصد الكثير من المشاهدات بمجرد عرضه أولى حلقاته  إلى الآن، عبر منصة Watch it  الرقمية، ومن خلال شبكة قنوات ON، خاصًة أنه يدور في إطار كوميدي، ويظهر الفنان أحمد داوود بشكل جديد ومختلف.

ويبحث الكثير من الجمهور عبر منصة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مواعيد عرض  مسلسل "زينهم"، عبر شاشات التليفزيون ومن خلال المنصات الرقمية المختلفة.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON

تعرض مجموعة قنوات ON E مسلسل الفنان أحمد داود زينهم من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا والساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي عبر شاشة قناة ON، فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبوضيف وعماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد على، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز- تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوشك أبطال وصنّاع مسلسل "زينهم" على الانتهاء من تصوير آخر المشاهد به، ليتفرغ بطل العمل الفنان أحمد داوود من تصوير فيلمه الجديد "أولاد رزق 3"، الجزء الثالث، والذي يظهر فيه بدور مختلف تمامًا عن "زينهم".

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