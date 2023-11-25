السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة السادسة.. مواعيد مسلسل زينهم علي on دراما وwatch it

زينهم
زينهم

تتصاعد أحداث مسلسل "زينهم" بطولة الفنان كريم قاسم، وأحمد داوود، وعدد كبير من نجوم الفن، والذي يعرض عبر قناة ON Drama من الأحد للخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، بالتزامن مع عرضه حاليًا عبر منصة watch it الرقمية.

ويبحث مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن مواعيد عرض مسلسل "زينهم"، والحلقة السادسة منه، في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON

تعرض مجموعة قنوات ON E مسلسل الفنان أحمد داود زينهم من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا والساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي عبر شاشة قناة ON، فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

 

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبو ضيف وعماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد على بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز -تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جدير بالذكر أن مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وتعلّق  به الجمهور كثيرًا منذ بداية عرض أولى حلقاته خاصًة بسبب الكوميديا الخفيفة التي كان الجمهور يفتقدها لسنوات طويلة.

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