عبر on وwatch it.. أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل زينهم

يبحث الكثير من المشاهدين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن مواعيد عرض مسلسل "زينهم"، عقب عرض أولى الحلقات والتي لقيت رواجا كبيرًا، واتجاه الجمهور لمشاهدة الحلقات الجديدة منه ومعرفة الأحداث الجديدة فيه من كل حلقة.

ويرصد "الدستور" أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل زينهم الذي يعرض عبر on ومنصة watch it الرقمية.

تصاعدت أحداث مسلسل زينهم الذي يعرض عبر شاشات التلفزيون بالتحديد عبر قناة ON Drama من الأحد للخميس، للفنان أحمد داوود، وكريم قاسم في تمام الساعة الثامنة مساء، بالتزامن مع عرضه حاليًا عبر منصة watch it الرقمية.

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "زينهم"، بجلوس زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داوود، الذي يجلس مع والده وهو يتحدث عن خطف جميلة، وتجميع الأدلة، وينصحه والده بإرسال الأدلة للنيابة، ويذهب إلى مدير شركة الأدوية للحديث معه عن الأدلة ومقتل نانسي، واختفاء جميلة.

وتصاعدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "زينهم"، بتهديد زينهم لمدير شركة الأدوية بأنه سيرسل الهارد إلى النيابة ويتسبب في حبسهم جميعًا إن لم تظهر جميلىة التي تجسد دورها الفناة سلمي أبو ضيف، ويخرج زينهم من الشركة ليجد زجاج سيارته مشهم بفعل "رفعت"، أحد رجال العصابة كتهديد له، لإحضار الهارد ديسك، ليقرر زينهم الحديث إلى جيمي الذي يلعب دوره الفنان كريم قاسم، ويطلب منه إحضار تقرير الطبيب الشرعي.

وتصاعد الأحداث ليقرر زينهم أن يحكي ما حدث معه بشكل كامل إلى صديقه "ناجي" وكيل النيابة الذي يجسده الفنان أحمد الرافعي، والذي ينصحه بألا يتدخل في الأمر ولا يورط نفسه بشكل كبير في القضية، ومن ثم تتقابل معه جميلة، وتهاجمهم العصابة.

وانتهت أحداث الحلقة الخامسة بتمكن جيمي الذي يلعب دوره الفنان كريم قاسم، من حل لغز عظام الطفلة، ويأتي والد الطفلة "عبد النبي" الذي جسد شخصيته الفنان وليد فواز إلى المشرحة ليشكره على مجهوده، ويقرر جميلة وزينهم تسليم الأدلة للنيابة.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبو ضيف وعماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد على بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز -تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.