الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل زينهم.. أحمد داوود يتورط مع عصابة الأدوية

الفنان أحمد داود
الفنان أحمد داود

تصاعدت أحداث مسلسل زينهم  الذي يعرض عبر شاشات التلفزيون بالتحديد عبر قناة ON Drama من الأحد للخميس، للفنان أحمد داوود، وكريم قاسم في تمام الساعة الثامنة مساء، بالتزامن مع عرضه حاليًا عبر منصة watch it  الرقمية.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل زينهم 

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "زينهم"، بتولي جيمي، الذي يجسد دوره الفنان كريم قاسم، بتولي مهام زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داوود، بعد إيقافه عن العمل بسبب اختفاء جثة كانت بحوزته، ليقبل "جيمي" القرار دون تفكير.

وتتوالي الأحداث بإخبار جيمي -كريم قاسم- بأنه أصبح مديرًا للمشرحة بعد مرور يومان على تعيينه، وهو الأمر الذي أثار سخرية والده، ويقرر زينهم أن يخبر والدته بأنه حصل على إجازة وليس تحويل للتحقيق، ويقنعه والده بالسفر رفقة والدته.

وتمكنت جميلة التي تلعب دورها الفنانة سلمي أبو ضيف، من أن معرفة فتح الهارد ديسك الخاص بصديقتها التي قتلت، لتعلم الأسرار التي كانت تخفيها صديقتها وعلمت بفساد شركة الأدوية التي يعملون بها، وأنها تعمل على تزوير تواريخ صناعة الأدوية وهو الأمر الذي عرضها للقتل.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON Drama ومنصة Watch It

موعد عرض مسلسل "زينهم" الحلقة الأولى بطولة أحمد داوود

أحمد داوود يتورط مع عصابة الأدوية

وتصاعدت الأحداث في الحلقة 4 من مسلسل زينهم، لتتمكن العصابة التي قتلت صديقة "جميلة"، التي تلعب دورها الفنانة سلمي أبو ضيف، من خطف الأخيرة لتساوم الدكتور زينهم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود، من إحضار الديسك مقابل الحفاظ على حياة جميلة.

وانتهت أحداث الحلقة الرابعة، بتورط الدكتور زينهم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود، بمحاولة قتل أحد أفراد العصابة الذي كان يراقبه لمعرفة مكان جميلة، ويحصل منه على مسدسه.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبو ضيف وعماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد على بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز -تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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