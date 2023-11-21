الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON Drama ومنصة Watch It

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

مواعيد عرض مسلسل زينهم للفنان أحمد داود محور اهتمام الملايين من عشاق الدراما المصرية في جميع دول العالم حيث تم عرض أولي حلقات المسلسل يوم الأحد الماضي، ولقيت إعجاب قطاع عريض من الجمهور حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق حول عالم الجثث ومشرحة الموتى.


مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON Drama ومنصة Watch It

تعرض حاليا مجموعة قنوات ON E التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل زينهم للفنان أحمد داود حيث تم اختيار مواعيد تتناسب مع شريحة كبيرة من جمهور الدراما سواء من ربات البيوت أو المرأة العاملة أو طلاب المدارس والجامعات أو الموظفين حيث يعرض عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس.


أما مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 10 صباحا للمرة الأولى ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 5 مساء اليوم التالي بالإضافة إلى مواعيد عرض الحلقات عبر منصة watch It الرقمية.

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قصة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود

تدور أحداث مسلسل زينهم للفنان أحمد داود حول طبيب حديث التخرج الذي يدعى جيمي إبراهيم يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي ويتسلم مهام عمله تحت قيادة طبيب يكبره في السن يدعى زينهم زكريا ويقضيان معا ورديات ليلية في المشرحة بين ثلاجات الموتى ويوجهلن معا القضايا المعقدة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار مشوق مثير غامض حول حياة الأطباء الشرعيين وتوضح مدى صعوبة هذه المهنة والظواهر الغامضة والغريبة التي تواجههم لحل الكثير من القضايا والوصول للجاني الحقيقي في عدة مواقف كوميدية مضحكة لكسر جو الرعب الذي لا يفضله الكثيرين.

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 أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبو ضيف وعماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد على بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز -تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

اقرأ المزيد: أحداث مسلسل العودة 

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