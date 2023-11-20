الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صدقى صخر يكشف أصعب مشاهده فى مسلسل "صوت وصورة"

الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر

كشف الفنان صدقي صخر، عن كواليس شخصيته في مسلسل "صوت وصورة"، قائلًا إن دور "عبدالغني" "وليد فواز"، زوج الفنانة حنان مطاوع في المسلسل شخصية من الممكن أن يتعاطف معها في البداية.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن التمثيل أمام الفنانة حنان مطاوع شيء يتمناه أي شخص لأنه سلس جدًا ووصفها بالشاطرة والمتفانية في أدائها.

وأكد "صخر"، أن أغلب مشاهده مع عمرو وهبة، وهو شخصية في قمة الاحترام، وعن الكيمياء بينهما قال إنها كانت مهمة جدًا في تأسيس المسلسل.

سبب صعوبة مشهد المرافعة

وعن أصعب المشاهد، أكد أنه مشهد المرافعة كان صعبًا لأنه طويل جدًا وكان مكتوبًا حلقة كاملة ومليئًا باللغة العربية والمصطلحات القانونية، وكذلك يحتاج لتركيز في الأداء وفي دار القضاء العالي وكان يوم تصوير واحد فقط.

صدقي صخر أصعب المشاهد مسلسل صوت وصورة مشهد المرافعة حنان مطاوع المصطلحات القانونية

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